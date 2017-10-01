منصور بن مقرن يناقش مشروعات الطاقة الكهربائية بعسير مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير على ضرورة أهمية تنفيذ المشاريع التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة عسير وفق الجدول الزمني المحدد لها وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة ، داعيا المسؤولين بالشركة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بالمنطقة والعمل على تذليل جميع العوائق التي تواجههم .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده سموه اليوم مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحه بمقر الشركة بمدينة الرياض .

وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الشركةالسعودية للكهرباء بالمنطقة ، وبحث سبل تذليلها ، كما اطلع سموه على عدد من مشاريع الشركة الجاري تنفذيها .

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحه عن شكره وامتنانه لسموه الأمير منصور بن مقرن على دعمه ووقوفه الدائم مع الشركة لتذليل كل ما قد يعترض مشاريعها في منطقة عسير ، منوها بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الإرتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة .