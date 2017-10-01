 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى جدة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى جدة
واس - جدة

وصل سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.

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