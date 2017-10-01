لا يُمكن إنكار التأثير الذي خلقته الشبكات الاجتماعية على حياتنا الشخصية وكيفية تفاعلنا مع الآخرين حول العالم.

لكن تأثير هذه الشبكات لم يعد مقتصراً فقط على الحياة الخاصة، بل إنه يمتد ليشمل حياتنا المهنية وتفاعلنا مع زملاء العمل.

ولو نظرنا إلى الشبكات الاجتماعية بصورة إيجابية أكثر، فيمكننا أن ندرك مدى الاستفادة التي يُمكن أن تنعكس على حياتنا المهنية في حال استخدام هذه الشبكات بطريقة فعالة.

ويُمكن أن تحصل حياتك المهنية على دفعة قوية في حال اتباعك لأساليب استخدام صحيحة وفعالة لهذه الشبكات.

إليك 5 نصائح للاستفادة من الشبكات الاجتماعية في تعزيز حياتك المهنية

إيصال إنجازاتك لعدد أكبر

لا شك أن الشبكات الاجتماعية تُعد أحد أفضل الوسائل لإيصال أعمالك وإنجازاتك لأكبر عدد من الأشخاص خلال فترة وجيزة.

لذا فإن هذه الشبكات، خصوصاً لينكدإن وتويتر، تعد المكان الأنسب لمشاركة إنجازاتك الجديدة والأعمال التي قمت بها مؤخراً أو الجوائز التي حصلت عليها ضمن مجالك المهني.

الحديث حول مجالك المهني

اليوم أصبحت الشبكات الاجتماعية تزخر بكافة أنواع المحتوى، فمثلاً يُمكنك الاعتماد على الفيديو والصور والروابط والمقالات والبث المباشر لإيصال رسالتك.

ويُمكنك الاستفادة من هذا التنوع في المحتوى للحديث حول مجالك المهني على الشبكات الاجتماعية ومشاركة الخبرات التي تتمتع بها مع الآخرين للاستفادة منها.

استخدم الوسوم الخاصة

ميزة الوسوم التي بدأت مع شبكة تويتر، باتت متوفرة على مختلف الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وإنستاجرام.

لكن بدلاً من الاعتماد على وسوم معينة، يُمكنك إنشاء الوسوم الخاصة لنشر محتوى ذات علاقة بمجالك بحيث يُمكن للآخرين تتبع هذا المحتوى دائماً من خلال الوسوم الخاصة بك.

الانخراط مع الإعلاميين

تضم شبكة تويتر الكثير من الإعلاميين والصحفيين الذين قد يبحثون عن أشخاص متخصصين للتعليق على بعض الأحداث في مجالات محددة.

لذا فإن متابعة الإعلاميين على تويتر والتفاعل معهم بإيجابية سيساعدك على تعزيز حياتك المهنية وتحقيق المزيد من الانتشار بين أصحاب الأعمال والمختصين.

كما أن الشهرة الذي يحظى بها الكثير من الإعلاميين قد تساعدك في تصحيح معلومات مغلوطة أو نشر معلومات قيمة في مجالك، فغالباً ما يتم إعادة نشر التغريدات المتخصصة من قبل الإعلاميين.

الحفاظ على ظهور قوي

يُمكنك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية في تعزيز حضورك الدائم على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال النشر الفعال والمشاركة في المبادرات المتاحة على هذه الشبكات.

ولكي تضمن ظهورك الدائم والقوي، ينبغي عليك المشاركة في المجموعات على الشبكات الاجتماعية ذات العلاقة بمجالك المهني مثل مجموعات لينكدإن أو فيس بوك، وكذلك المساهمة في النشر عن أي مستجدات في مجالك واستخدام الشبكات الأخرى مثل تويتر بما يخدم هذا الغرض.