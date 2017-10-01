 سمو ولي العهد يتلقى رسالة من دولة رئيس وزراء سنغافورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى رسالة من دولة رئيس وزراء سنغافورة

سمو ولي العهد يتلقى رسالة من دولة رئيس وزراء سنغافورة
المناطق _ واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رسالة من دولة رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ .
جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، بمكتبه في جدة اليوم، لمعالي كبير الوزراء بوزارتي الخارجية والدفاع السنغافورية الأستاذ محمد مالكي عثمان.
حضر اللقاء سفير سنغافورة لدى المملكة لورنس أندرسون ، والقنصل العام بجدة رازيف آل جنيد.

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