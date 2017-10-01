مركز الملك سلمان يواصل تفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه المتواجد حالياً في بنجلاديش الزيارات الميدانية لمخيمات اللاجئين الروهينجا.

فقد زار الفريق أمس مخيم “مانوقانو” للاجئين الروهينجا في بنجلاديش الذي يضم 100 ألف لاجئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية البنجلاديشية والمنظمة الدولية للهجرة وهذه الزيارة هي الثالثة للفريق بعد الزيارة الأولى لمخيم “كوتا بولونق” والثانية لمخيم “بالو كالي” للوقوف على الإحتياجات الضرورية للاجئين في هذه المخيمات.

كما قام فريق المركز بحضور الاجتماع الدوري التنسيقي للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في قطاع الصحة في مدينة كوكس بازار، وبزيارة للمستشفى الرئيسي والوحيد في مدينة كوكس بازار.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور بتشوانو أن هذا المستشفى الرئيسي هو الوحيد في المنطقة الذي يستقبل الحالات الطبية من مخيمات اللاجئين الروهينجا في مدينة كوكس بازار، حيث إن سعة المستشفى 250 سريرًا ، وأن الحالات المرضية التي تحول للمستشفى من اللاجئين الروهنجيا أكبر بكثير من طاقة المستشفى.

ويدرس المركز تنفيذ مشروعات في مجال الصحة تحقق الأثر الإنساني الإيجابي في مخيمات اللاجئين الروهينجا وتصنع الفارق بالشراكة مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية والمتخصصة.

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيال تقديم المساعدات العاجله للاجئين الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.