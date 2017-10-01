مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يستقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج

استقبل معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الجمعة.

حيث تم إستعراض أوجه التعاون بين الطرفين خلال الفتره المقبلة من خلال إقامة الدورات والملتقيات والندوات التى تخدم الجانبين .