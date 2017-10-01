مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يستقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج

استقبل معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الجمعة.
حيث تم إستعراض أوجه التعاون بين الطرفين خلال الفتره المقبلة من خلال إقامة الدورات والملتقيات والندوات التى تخدم الجانبين .
من جهته أشاد سعادة مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالدور الذي تقوم به جامعة الامير سطام في خدمة كافة فئات المجتمع مبينا أن للجامعه دور مهم في تقديم التعليم المتميز بكافه اشكاله مثمنا للجامعة تجاوبها السريع فيما يخص السلامة العامة .
من جانبة قدم معالي مدير الجامعة شكره لمدير الدفاع المدني بالمحافظة على زيارته ومشاعره الطيبة منوها بالجهود الكبيرة التى يقدمها الدفاع المدني لجميع المواطنين والمقيمين .
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