وزير الإسكان : 10 آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد

رفع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على تدشينه اليوم مشروعات الطائف الجديد التي تتضمن مشروع الضاحية السكنية.

وأكد معاليه أن تدشين مشروع الضاحية السكنية يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان بهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

وقال الحقيل : ” يمثّل الإسكان أهمية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود – حفظه الله- على أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته، وهو محل اهتمامه الشخصي، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر وتلبية لتطلعات المواطنين بتوفير السكن الملائم لهم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب”.

وأوضح معاليه أن ضاحية الطائف السكنية تعد أكبر ضاحية سكنية على مستوى منطقة مكة المكرمة بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع، ويتوقع أن يستوعب هذا المشروع نحو 70 ألف نسمة، فيما يوفّر 10.500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، فضلاً عمّا يتيحه من مرافق خدمية متكاملة تخدم جميع المستفيدين، منوّهاً أنها تأتي ضمن جهود ومشاريع وزارة الإسكان في جميع المناطق، وتستهدف من خلالها توفير السكن الملائم وزيادة تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وحول مشاريع الوزارة في محافظة الطائف، أشار معالي وزير الإسكان إلى أنه تجري حالياً إجراءات الاستلام النهائي لكل من مشروع “تربة” الذي تبلغ مساحته 496,000 متراً مربعاً، ويستوعب 404 وحدات سكنية، ومشروع “رنية” الذي تبلغ مساحته 604,000 متراً مربعاً، ويستوعب 584 وحدة سكنية.