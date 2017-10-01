 خلال استقباله مدير المركز الإعلامي …مدير جامعة الباحة خدمة المجتمع هدف ومقصد استراتيجي للجامعة والإعلام شريك رئيسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خلال استقباله مدير المركز الإعلامي …مدير جامعة الباحة خدمة المجتمع هدف ومقصد استراتيجي للجامعة والإعلام شريك رئيسي

خلال استقباله مدير المركز الإعلامي …مدير جامعة الباحة خدمة المجتمع هدف ومقصد استراتيجي للجامعة والإعلام شريك رئيسي
المناطق _ الباحة
أوضح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك أن الجامعة والإعلام شركاء في تحقيق تطلعات القيادة –حفظها الله-والمواطنين والعملية التنموية الشاملة جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد بن صالح آل ناجم وتأتي الزيارة لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالمركز وبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وأطلع معالي الدكتور كوشك على تقرير مفصل عن نشأت وإنجازات المركز خلال الفترة الماضية والرؤية والتطلعات المستقبلية.
وطرح آل ناجم في اللقاء عدد من المواضيع التي تتعلق بالإعلام بالمنطقة وفي مقدمتها توقيع اتفاقية شراكه لتطوير العمل الإعلامي وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية ودبلوم الاعلام الشامل وأشار آل ناجم الى أن المركز يسعى الى تقديم عدد من المبادرات الإعلامية التي تخدم الجانب الترويجي والتسويقي في السياحة والاستثمار.
ورحب معالي الدكتور كوشك بما طرح من متطلبات مبدئياً سعادته على ما اطلع عليه في التقرير عن المركز مؤكداً أن الجامعة تسعى بكامل إمكانياتها للنهوض بالمنطقة قائلاً “خدمة المجتمع هدف ومقصد استراتيجي للجامعة في ظل ما تجده الجامعة من دعم ورعاية واهتمام مستمر من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود وسعيا من الجامعة للنهوض بدورها الوطني من إعداد وتأهيل وتدريب الكفاءات وأن تكون مساهماً فاعلاً في النشاط والحراك في شتى المجالات بالتوازي مع مواكبة مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة وما تفرزه من متطلبات وأهداف استراتيجية”.
 وأشار خلال اللقاء أن الإعلام يمضي بدوره وبجهود جميع الاعلاميين بالمنطقة للوقوف مع منطقتهم وإبرازها بما تستحق في ظل القفزات التنموية المتسارعة وأضاف إلى أن المملكة وفق توجيهات القيادة ومن خلال رؤية 2030 م مقبلة على تطور كبير وأن على وسائل الإعلام دورًا بالاصطفاف لتحقيق هذه الرؤية.
 من جانبه أعرب آل ناجم عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على الاستقبال وتفاعله في كل ما يخدم الإعلام والإعلاميين بالمنطقة.

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