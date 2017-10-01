“مواطن” يتبرع بسيارة لجمعية البر بمحافظة قلوة

ثمَّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة الأستاذ عوضة بن أحمد الزهراني سخاء المواطن عبدالله بن علي جميل الزهراني على دعمه وتبرعه للجمعية بسيارة من نوع فان موديل 2013 مقدماً خالص شكرهم وبالغ امتنانهم للمواطن الكريم على مساهمته الفاعلة ودعمه الكبير مؤكدين بأن هذا التبرع سيعود على الجمعية بالنفع الكبير وأن مثل هذه المساهمات الفاعلة من أهل الخير لها مردودها الكبير على الجمعية داعين المولى عز وجل أن يكتب له الأجر وأن يجعل تبرعه في موازين أعماله .

ومن جانبه أكد مدير جمعية البر الخيرية الأستاذ عبدالعزيز بن جارالله الزهراني أن الجمعية تقوم على رعاية أكثر من (1600) أسرة من الأرامل والأيتام والفقراء كما تقوم الجمعية بتقديم المساعدات المالية والعينية الطارئة وتأثيث وترميم منازل الفقراء ورعاية المرضى والأيتام وتقديم البرامج الهامة لهم التي تخدم المجتمع وأن برامج الجمعية تستهدف المستفيدين منها شجعت أهل الخير وسأل الله أن يجعل ما قدَّمه المحسن الكريم وكل من يدعم الجمعية بركة له في نفسه وماله وذريته دَاعِيَاً عموم الموسرين بالاقتداء بمثل هذا الفعل النبيل.