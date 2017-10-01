 “مواطن” يتبرع بسيارة لجمعية البر بمحافظة قلوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“مواطن” يتبرع بسيارة لجمعية البر بمحافظة قلوة خلال استقباله مدير المركز الإعلامي …مدير جامعة الباحة خدمة المجتمع هدف ومقصد استراتيجي للجامعة والإعلام شريك رئيسي وزير الإسكان : 10 آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد هيئة السياحة توقيع مذكرة تفاهم مع ووزارة البيئة والمياه والزراعة العواد يعقد لقاء مع عدد من رجال الأعمال مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يستقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج الأمير سلطان بن سلمان : الوطن في قلب خادم الحرمين الشريفين .. ومشاريع الطائف الجديد ليست سوى البداية مركز الملك سلمان يواصل تفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة سمو ولي العهد يتلقى رسالة من دولة رئيس وزراء سنغافورة 5 نصائح للاستفادة من الشبكات الاجتماعية في تعزيز حياتك المهنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى جدة ترامب: التفاوض مع “رجل الصواريخ” مضيعة للوقت

“مواطن” يتبرع بسيارة لجمعية البر بمحافظة قلوة

“مواطن” يتبرع بسيارة لجمعية البر بمحافظة قلوة
المناطق _ الباحة
ثمَّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة الأستاذ عوضة بن أحمد الزهراني سخاء المواطن عبدالله بن علي جميل الزهراني على دعمه وتبرعه للجمعية بسيارة من نوع فان موديل 2013 مقدماً خالص شكرهم وبالغ امتنانهم للمواطن الكريم على مساهمته الفاعلة ودعمه الكبير مؤكدين بأن هذا التبرع سيعود على الجمعية بالنفع الكبير وأن مثل هذه المساهمات الفاعلة من أهل الخير لها مردودها الكبير على الجمعية داعين المولى عز وجل أن يكتب له الأجر وأن يجعل تبرعه في موازين أعماله .
ومن جانبه أكد مدير جمعية البر الخيرية الأستاذ عبدالعزيز بن جارالله الزهراني أن الجمعية تقوم على رعاية أكثر من (1600) أسرة من الأرامل والأيتام والفقراء كما تقوم الجمعية بتقديم المساعدات المالية والعينية الطارئة وتأثيث وترميم منازل الفقراء ورعاية المرضى والأيتام وتقديم البرامج الهامة لهم التي تخدم المجتمع وأن برامج الجمعية تستهدف المستفيدين منها شجعت أهل الخير وسأل الله أن يجعل ما قدَّمه المحسن الكريم وكل من يدعم الجمعية بركة له في نفسه وماله وذريته دَاعِيَاً عموم الموسرين بالاقتداء بمثل هذا الفعل النبيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>