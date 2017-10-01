 القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سارة الصباح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سارة الصباح

القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سارة الصباح
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح.
وقال الملك المفدى : ( علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح.
وقال سمو ولي العهد : ( تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنها فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب ) .

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