 متحدث المرور : ميزة جديدة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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متحدث المرور : ميزة جديدة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة

متحدث المرور : ميزة جديدة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة
المناطق _ الرياض

أعلن المتحدث باسم المرور السعودي العقيد طارق الربيعان، عن ميزة جديدة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة، في حال انطبقت عليهن الشروط بعد تطبيق قرار السماح لهن بالقيادة.

وأوضح العقيد الربيعان، الأحد (1 أكتوبر 2017)، أنه في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظامًا سوف تستخرج رخصة سعودية فورًا، وفقًا لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم المرور، أنه وفقًا للأمر السامي، ستتم مساواة الذكور والإناث في كل قرارات الإدارة العامة للمرور.

يُذكر أن أكثر من 6000 امرأة سعودية حصلن على رخص قيادة من دول خليجية، وهو ما سيتيح لهن الحصول على رخصة سعودية بسهولة.

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