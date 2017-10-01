 أحوازيون يهاجمون منزل مستوطن في الأحواز ويحرقون سياراته احتجاجا على عنصريته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أحوازيون يهاجمون منزل مستوطن في الأحواز ويحرقون سياراته احتجاجا على عنصريته

أحوازيون يهاجمون منزل مستوطن في الأحواز ويحرقون سياراته احتجاجا على عنصريته
المناطق _ الأحواز

أكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” قيام ثوار أحوازيون مساء السبت الماضي، بحرق “3” سيارات تابعة لمستوطن “فارسي” ، في حي “رمضان” الأحواز العاصمة، وذلك احتجاجاً على رسم المستوطن لنقوش ترمز لملابس المستوطنين “اللور” في خطوة استفزازية للمواطنين الاحوازيين.
من جهة أخرى دشن ناشطون أحوازيون حملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق للاحتجاج على ما قام به المستوطن، معتبرين ان الأمر استفزازي لأبناء الأحواز ويساهم في تغيير معالم المدينة العربية.
ونوهت المصادر بأن المستوطن “محسن داوري” معروف بجمع التبرعات لتقديم الدعم للمستوطنين الذين يذهبون ضمن قوافل الحرس الثوري لمحاربة الثورة السورية، مشيرة إلى أن “داوري” مدعوم من الحرس الثوري ويشرف على إدارة العديد من اجتماعات المستوطنين التي تهدف إلى نشر العنصرية و استهداف الهوية العربية في الأحواز.
وفي اتصال هاتفي لثوار أحوازيون مع موقع “أحوازنا” كشفوا فيه عن نيتهم لتوسيع دائرة استهدافهم للمستوطنين في كافة أنحاء الأحواز العربية.

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