 أمانة منطقة حائل تطيح بعدد ست معامل لإنتاج التبغ المعروف بـ ( الشمه ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة حائل تطيح بعدد ست معامل لإنتاج التبغ المعروف بـ ( الشمه )

أمانة منطقة حائل تطيح بعدد ست معامل لإنتاج التبغ المعروف بـ ( الشمه )
المناطق _ حائل

داهمت الفرق الرقابية لأمانة منطقة حائل عدد ( 6 ) منازل شعبيه تم تحويلها معامل لإنتاج التبغ ( شمه ) وتحضيرها بطرق مخالفه للأنظمة ومخالفه للصحة العامه لاستخدامهم مواد مجهولة المصدر بالإضافة لنشارة الخشب المشبع بالتبغ واستخدام الجبس البودره والجبس السائل في مكونات الخلطة بالاضافه لأصباغ مسرطنه .

اتى ذلك ضمن الجهود والنشاط الرقابي لبلدية وسط المدينة حيث تم الاشتباه بموزعين لمادة التبغ المعروفة بـ ( الشمه ) وتم رصد مصدر تمويلهم وهي ستة مواقع انشأت داخل منازل شعبيه متهالكة يتم خلالها تجميع المواد وخلطها وتعبئتها بأكياس مخصصة لذلك وتوزيعها على المحلات التجارية.

وعلى الفور تم استدعاء مندوب وزارة التجارة وأعد محضر مشترك بين بلدية وسط المدينة وفرع وزارة التجارة على اثره تم سحب ومصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة العمالة للجهة ذات الاختصاص

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