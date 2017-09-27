سمو وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد حسن الزهراني

نقل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية , تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, لأسرة الشهيد حسن بن رده الزهراني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي .

وأكد سموه خلال زيارته مساء اليوم لمنزل أسرة الشهيد بالخمره بمحافظة جدة , عن فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن بما يقدمه ويسطره جنودنا البواسل للدفاع عن هذه البلاد , سائلا الله أن يسكن الشهيد فسيح جناته ، وأن يتقبله من الشهداء .