 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الإفتتاحية لمجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الإفتتاحية لمجلس المنطقة

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الإفتتاحية لمجلس المنطقة
المناطق _ أمل بهكلي
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي الحالي, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإمارة.
وأفتتح سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية أكد فيها أن موعد الدورة الحالية للمجلس يأتي متزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 87 , الذي يستذكر فيه الجميع ما قام به مؤسس هذه البلاد , الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومن معه من رجاله المخلصين من تضحيات عظيمة في توحيد هذا الكيان الشامخ أرضاً وإنساناً , رافعاً أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.
ونوه سموه في كلمته بصدور الأمر السامي الكريم بشأن تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بإصدار رخص قيادة المركبات للذكور والإناث على حد سواء وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة , موجهاً سموه ممثلي الإدارات الحكومية في المجلس بالعمل على تحديد احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات وإدراجها ضمن ميزانية العام القادم, وذلك بالتنسيق مع مراجعهم إضافة إلى إيجاد الحلول الجذرية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة.
وأكد سمو أمير منطقة جازان أن المجلس خصص جلسته الثالثة من دورته الحالية التي ستعقد بعد غد الثلاثاء بمحافظة أحد المسارحة لبحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية في شتى المجالات , سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
وأوضح وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية أمين عام المجلس أحمد بن عبدالله زعلة  أن سمو أمير المنطقة اطلع وسمو نائبه وأعضاء المجلس عقب ذلك على التقرير المقدم من مدير عام التعليم بجازان عن بدء العام الدراسي للعام الحالي واستعرض الجميع محاضر لجان تحقيق الرؤيا وبرنامج التحول الوطني , ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع .
وأشار إلى أن مجلس المنطقة سيواصل عقد جلساته على مدار الأسبوع المقبل لمناقشة محاضر اللجان المنبثقة عن المجلس في مجالات الخدمات والمرافق العامة والتنمية الصحية والبيئية والتعليم والثقافة والاقتصادية والتنمية الاجتماعية والأسرة والشباب وغيرها من المجالات.

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