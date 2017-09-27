 فريق بيارق ينظم إفطار عاشوراء وفعاليات لنزلاء الملاحظة بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فريق بيارق ينظم إفطار عاشوراء وفعاليات لنزلاء الملاحظة بحائل

فريق بيارق ينظم إفطار عاشوراء وفعاليات لنزلاء الملاحظة بحائل
المناطق _ حائل
نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل برنامج رياضي وترفيهي للنزلاء بالتعاون مع فريق بيارق التطوعي التابع لنادي الجبلين الرياضي.
وبإشراف مدير دار الملاحظة الاستاذ بشير بن مزعل العنزي والتعاون المستمر بين الدار والفريق، بدأت أنشطة البرنامج بالمشاركة في إفطار يوم عاشوراء، بعدها تنوع البرنامج بين ألعاب رياضية وحركية وترفيهية نظمها الفريق وشارك بها نزلاء الدار، إضافة لمشاركات شعرية وإنشادية، مساهماً الفريق بإدخال السرور على النزلاء في الدار.
وثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ فريح بن محمد العياد جهود فريق بيارق المميزة مقدماً لهم الشكر لما يقدمونه من فعاليات لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية.

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