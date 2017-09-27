انطلاق مركز طموح للأيتام ببريدة بحزمة برامج هادفة

أطلق مركز طموح التابع للجميعة الخيرية لرعاية الأيتام ” أبناء” موسمه الجديد للعام الدراسي ١٤٣٩ بحزمة من البرامج والفعاليات المميزة والمفيدة للطلاب في مراحلهم الثلاث ( الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ) .

حيث شهد مدير عام الجمعية الأستاذ سلطان بن محمد الجاسر وبحضور رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز طموح الأستاذ / سفيان التركي و مساعد مدير الجمعية للجودة والتطوير عبدالله الصقعوب ومدير مركز طموح عبدالعزيز السعوي ، إنطلاقة الموسم الجديد الذي شمل أيضا احتفائية باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة من خلال تفاعل الطلاب بالمناسبة الغالية وتعبيرهم الوطني تجاهها .

وبين مدير عام الجمعية الأستاذ سلطان الجاسر أن مركز طموح يعتبر محضنا تربويا وتعليميا يُعنى بالأيتام التابعين للجمعية وذلك لمدة أربع ساعات يومياً على مدى خمسة أيام في الأسبوع من بداية الفصل الدراسي حتى نهاية الاختبارات ، بالإضافة إلى بعض المناشط التي تقام في الإجازات كالنادي الصيفي بهدف تربية اليتيم وتوجيهه والأخذ بيده حتى يشق طريقه في الحياة بتميز واعتزاز ، وكذلك العناية المستمرة بمتطلباته الدراسية وتحصيله العلمي ومساعدته في حل واجباته ومذاكرة دروسه ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي ، والعناية الحانية التي تعوضه عن فقد والده وتخفف شعوره بالحرمان ، وتعزيز المستوى الثقافي لديه من خلال البرامج الثقافية والدورات المتنوعه وتنظيم الزيارات والاستضافة والرحلات داخل وخارج المنطقة .

مؤكداً أن المركز انطلق في العام الدراسي الحالي بحزمة برامج تكتسي حلة جديدة تتسم بالتطوير والتجديد وملامسة تطورات الحياة اليومية .