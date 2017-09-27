عضو هيئة كبار العلماء الشنقيطي : أقسم بالله أنه لم يقال لنا من قريب أو بعيد أفعلوا أو لا تفعلوا

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد الشنقيطي من التهكم والتشكيك في آراء أهل العلم وولاة الأمر في ما يخص قيادة المرأة للسيارة، مستنكراً الإساءات التي طالت العلماء والفقهاء بعد الإدلاء بآرائهم الشرعية في قيادة المرأة للسيارة، مؤكدا أن المسائل الخلافية، يتم الاجتهاد في حكمها، ولولي الأمر اختيار الأرجح.

وقال الشيخ الشنقيطي بعد درس ألقاه الأربعاء المسألة ليس فيها نص شرعي يدل على تحريم قيادة المرأة للسيارة أو على الأمر لقيادتها للسيارة، ويجب على كل صاحب رأي أن ينظر إلى السلبيات والإيجابيات التي ينظر إليها الطرف الآخر، وأضاف: المرأة الآن قد تكون أرملة أو مطلقة أو عاملة وتتحمل مسؤولية أبنائها وتستغل حاجاتها من سائق عام أو خاص، وهذه السلبيات يجب أن تؤخذ في الحسبان.

وحول ما أشاعته بعض المواقع المغرضة عن هيئة كبار العلماء أنهم متى ما أرادوا التحليل حللوا، قال عملت في الهيئة قرابة الـ8 سنوات، أقسم بالله العظيم والله لا أعرف في يوم من الأيام أنه دخل علينا أي موضوع فقيل لنا من قريب أو بعيد أفعلوا أو لا تفعلوا، وهذه شهادة يجب أن أقولها، بل وأقول أمرا لولا أنه يحتم علي واجب الشهادة بالحق ما قلته، بعض القضايا يكون مقتنع بها ولي الأمر يستشرف فيها رأي أهل العلم، ووالله أن إحدى القضايا كان فيها أفراد من أعضاء الهيئة قليلون رأوا خلاف الأكثرية بدليل، فعدل عن قول الأكثرية وعن رغبته إلى قول الأقلية، دون أن يمس رأي الأقلية بأي شيء”.