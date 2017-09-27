مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تُدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة ادمنتون الكندية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في كلٍ من مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، ومدينة ادمنتون غربي كندا.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول الصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها، مقدمًا في الوقت نفسه، العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية فرنسا وكندا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.