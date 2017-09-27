 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تُدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة ادمنتون الكندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تُدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة ادمنتون الكندية

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تُدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة ادمنتون الكندية
المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في كلٍ من مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، ومدينة ادمنتون غربي كندا.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول الصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها، مقدمًا في الوقت نفسه، العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية فرنسا وكندا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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