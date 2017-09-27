مدرسة سلمه بن الاكوع الثانوية بأملج تحتفل باليوم الوطني

احتفلت مدرسة سلمه بن الاكوع الثانوية بمحافظة أملج، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين، وذلك ببرنامج أعده رائد النشاط بالمدرسة مهنا طاهر الرفاعي بحضور قائد المدرسة عبدالله سالم الفايدي ومشاركة جميع المعلمين. وكان يومًا حافلًا بالمشاعر الوطنية التي تكنها القلوب لهذا الوطن المعطاء الذي نزهو به فخرا ونسموا به عزا وولاء.

بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم كلمة بهذه المناسبة لأحد الطلاب، عقب ذلك استمع الجميع إلى مشاركات الطلاب من جميع الفصول الدراسية اشتملت على كلمات وقصائد وطنية، وقد حمل الطلاب العلمَ السعودي وصورَ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة.

وقال قائد المدرسة الاستاذ عبدالله الفايدي هذا اليوم التاريخي والذي كان هو البداية الحقيقة لتوحيد أجزاء هذا الوطن الغالي على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ٱل سعود . هذه الوحدة العظيمة التي جعلت بلدنا مضرب المثل في أنجح وحدة عرفها العالم في القرن العشرين.