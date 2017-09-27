 سمو وزير الداخلية وسمو الشيخ سيف بن زايد يعقدان جلسة مباحثات في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سمو وزير الداخلية وسمو الشيخ سيف بن زايد يعقدان جلسة مباحثات في جدة

سمو وزير الداخلية وسمو الشيخ سيف بن زايد يعقدان جلسة مباحثات في جدة
المناطق _ واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز مسارات التعاون القائم بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد في جدة اليوم.
كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.
حضر جلسة المباحثات، معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
فيما حضره من الجانب الإماراتي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء خليفة حارب الخيلي، والمفتش العام لوزارة الداخلية اللواء أحمد ناصر الريسي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.

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