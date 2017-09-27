اللجنة المنظمة لمسابقة افلام أبوعجرم تعلن اسماء لجنة التحكيم

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة أفلام أبوعجرم الذي سيقام بمشيئة الله خلال الفترة من ٢٧ محرم الى ١ صفر ١٤٣٩هـ بالمركز الحضاري بأبوعجرم بمنطقة الجوف .

وأعلن أسماء أعضاء لجنة التحكيم عبر بيان صحفي ، حيث تم إختيار الممثل والمخرج القدير /إبراهيم الحساوي رئيساً

وبعضوية كل من :

المخرج : احمد الشايب عضواً

والمخرج /طارق الرويلي عضواً

والمخرج/ عبدالعزيز الشلاحي عضواً

والصحافي ومنتج الوثائقيات / عوض الفياض عضواً .

وتؤكد اللجنة المنظمة في بيانها عن إستقلالية لجنة التحكيم عن باقي لجان المسابقة وأنها اللجنة المخولة نظاماً بإعلان اسماء المتسابقين واختير أعضائها بعناية تامة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال الأفلام.

علما أن المسابقة تستقبل الأفلام المشاركة حتى ٢٥ محرم ١٤٣٩هـ عبر موقعها الإلكتروني للمسابقة

‏ http://aboajramfilms.com ورقم الواتس 0538389897