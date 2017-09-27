للرجال والنساء.. هيئة الاستثمار تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف

تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن بدء التقديم في برنامج (رواد التحول) المنتهي بالتوظيف (للرجال والنساء) حديثي التخرج من الجامعات.

وجاء البرنامج في التخصصات :

– الهندسة

– المالية

– الاقتصاد

– تقنية المعلومات

– التسويق

– المحاسبة

– الموارد البشرية

– القانون

واشترطت على المتقدم أو المتقدمة:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج خلال الأعوام التالية: (2017م-2016م-2015م).

– أن يكون من حملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– أن لا يقل المعدل عن (3 من 4) أو (4 من 5).

– أن يكون العمر بين 22 سنة و 28 سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى الثلاثاء 1439/1/20هـ (الموافق 10 أكتوبر 2017م).