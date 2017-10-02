اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تُقام تحت مظلته وجاء في القرار: انطلاقًا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وعليه وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كل المباريات التي تُقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية.

وقد تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين ١٢ من المحرم. ويهيب اتحاد القدم بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيق القرار من تاريخه.