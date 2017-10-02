 اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا اليوم.. الأخضر يبدء أولى تدريباته لكأس العالم 2018 في معسكر الرياض “هيئة الرياضة”: إنهاء تكليف رئيس الرائد التويجري وتكليف نائبه العتيبي بمهماته للرجال و النساء.. تعليم المخواة يعلن عن 60 وظيفة اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء بعدما خلف قتلتين وعرقل حركة القطارات .. “داعش” يتبنى حادثة طعن مرسيليا مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات قائدة مدرسة “تشم” ملابس طالباتها .. و”تعليم المدينة” تتوعدها بالمساءلة ! ريال مدريد يواصل الانتصار.. صعق إسبانيول بهدفين للرجال والنساء.. هيئة الاستثمار تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف اللجنة المنظمة لمسابقة افلام أبوعجرم تعلن اسماء لجنة التحكيم “داعش” يتبنى عملية الطعن التي أوقعت قتيلين في مارسيليا جنوبي فرنسا

اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء
المناطق - الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تُقام تحت مظلته وجاء في القرار: انطلاقًا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وعليه وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كل المباريات التي تُقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية.

وقد تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين ١٢ من المحرم. ويهيب اتحاد القدم بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيق القرار من تاريخه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>