 قائدة مدرسة “تشم” ملابس طالباتها .. و”تعليم المدينة” تتوعدها بالمساءلة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قائدة مدرسة “تشم” ملابس طالباتها .. و”تعليم المدينة” تتوعدها بالمساءلة !

قائدة مدرسة “تشم” ملابس طالباتها .. و”تعليم المدينة” تتوعدها بالمساءلة !

توعدت إدارة التعليم في المدينة المنورة قائدة مدرسة ثانوية، بالمساءلة على خلفية شكاوى من طالبات زعمن تعرضهن إلى تعنيف لفظي وإساءة وإهانة من القائدة التي درجت على شم أزيائهن للتأكد من نظافتهن الشخصية وكتابة لاصق يحمل عبارة “توجد رائحة” على أزياء المتهمات بعدم النظافة !

وأكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن تصرف قائدة المدرسة مرفوض جملة وتفصيلا ويتنافى مع النظام، ولا يمكن إقراره أو السكوت عليه، وأن الوزارة تشدد على عدم استخدام التعنيف بكافة أشكاله بدنيا ولفظيا. وقال برناوي «تصرف القائدة مرفوض، وهو أسلوب تعامل غير حضاري، وغير تربوي على حد سواء، وفيه كثير من الإهانة والاستخفاق والاستحقار، وله آثاره السلبية الكبيرة على نفسيات من يُمارس عليهن».

ودعا المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة أي أب أو ولي أمر تعرض ابنه أو ابنته لسلوك مماثل إلى التقدم بشكواه إلى المدير العام للتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وكان عدد من أولياء أمور طالبات في المدرسة الثانوية الخامسة عشرة بالمدينة المنورة اتهموا القائدة بشم ملابس طالبات وتعنيف بعضهن لفظيا، بحجة عدم النظافة ولصق قصاصة تحمل عبارة «توجد رائحة» أو «لا توجد رائحة» على ملابسهن.  وأضاف المتحدثون أن اللاصق الورقي لا يمكن نزعه إلا بعد عودة الطالبة إلى منزل أسرتها.

وطبقا لولي أمر طالبة رفض الإفصاح عن اسمه فإن ابنته وصلت إلى المنزل باكية بسبب تصرف القائدة، بعد أن اختارتها القائدة مع أخريات لاختبار «شم الزي المدرسي»، بحسب “عكاظ”.

وأضاف آخر أن ابنته وصلت إلى المنزل وعليه ملصق «لا توجد رائحة» وعليه توقيع المديرة فيما ألقى الحظ العاثر أخريات تحت ملصق توجد رائحة، مشيرا إلى أن سلوك القائدة المدرسية يتنافى مع أبسط القيم التربوية وألحق الأذى النفسي لعدد كبير من الطالبات.

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