مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات

قطع المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية بعدم صحة المعلومات التي تداولتها وسائط إلكترونية عن زلازل مدمرة وأعاصير وتسونامي تهدد بلدان آسيا ودولا خليجية بنهاية العام 2017.

وأكد مدير مركز الزلازل في هيئة المساحة الجيولوجية المهندس هاني محمود زهران، أن الرسالة المتداولة في مقطع فيديو «الواتس آب» لا أساس علميا لها، إذ إنه لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلازل والأعاصير.

ولفت إلى أن موجات تسونامي التي تتولد نتيجة الزلازل والتي تحدث في غرب المحيط الهندي يكون لها تأثير بسيط ومحدود على عمان واليمن، لكنها غير مؤثرة على بقية دول الخليج.

وأضاف زهران وفقا لـ”عكاظ”، أنه أحيانا تكون هناك توقعات مفتوحة وفقا للشواهد والدراسات والأبحاث على فترات طويلة من السنوات، ومن الممكن أن تتعرض بعض المناطق المشهورة بالزلازل في العالم لاحتمالات الحدوث في الـ 50 عاما القادمة.