 مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات

مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات
المناطق - الرياض

قطع المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية بعدم صحة المعلومات التي تداولتها وسائط إلكترونية عن زلازل مدمرة وأعاصير وتسونامي تهدد بلدان آسيا ودولا خليجية بنهاية العام 2017.

وأكد مدير مركز الزلازل في هيئة المساحة الجيولوجية المهندس هاني محمود زهران، أن الرسالة المتداولة في مقطع فيديو «الواتس آب» لا أساس علميا لها، إذ إنه لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلازل والأعاصير.

ولفت إلى أن موجات تسونامي التي تتولد نتيجة الزلازل والتي تحدث في غرب المحيط الهندي يكون لها تأثير بسيط ومحدود على عمان واليمن، لكنها غير مؤثرة على بقية دول الخليج.

وأضاف زهران وفقا لـ”عكاظ”، أنه أحيانا تكون هناك توقعات مفتوحة وفقا للشواهد والدراسات والأبحاث على فترات طويلة من السنوات، ومن الممكن أن تتعرض بعض المناطق المشهورة بالزلازل في العالم لاحتمالات الحدوث في الـ 50 عاما القادمة.

 

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