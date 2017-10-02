 للرجال و النساء.. تعليم المخواة يعلن عن 60 وظيفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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للرجال و النساء.. تعليم المخواة يعلن عن 60 وظيفة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة عن حاجتها لشغل (60) وظيفة على لائحة المستخدمين (رجال ونساء) للعمل في حراسة مدارس البنين والبنات بالمحافظة.

واشترطت الإدارة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية ومتزوجاً في حال التقديم على وظيفة بقطاع البنات.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
– ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليم الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة.
– أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.
– يشترط التقدم على وظيفة واحدة من المعلن عنها وفي حال التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات.
– أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقاً لمقر الوظيفة، وتقديم ما يثبت ذلك.
– أن لا يكون عليه أي حكم سابق بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يتقاضى راتباً تقاعدياً أو من التأمينات سواء كان مدنياً أم عسكرياً ولم يفصل من أي وظيفة لأس/باب تأديبية.
– إجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1439/1/11هـ حتى الخميس الموافق 1439/1/15هـ.

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