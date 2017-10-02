اليوم.. الأخضر يبدء أولى تدريباته لكأس العالم 2018 في معسكر الرياض

يبدء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم في مدينة الرياض معسكره الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 م ، حيث سيخوض خلال المعسكر مواجهتين وديتين الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه .

وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر الإقامة للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين.

وسيجري الأخضر السعودي أولى حصصه التدريبية عند السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، و تقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقه عن الإعلام.