 اليوم.. الأخضر يبدء أولى تدريباته لكأس العالم 2018 في معسكر الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اليوم.. الأخضر يبدء أولى تدريباته لكأس العالم 2018 في معسكر الرياض

المناطق - واس

يبدء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم في مدينة الرياض معسكره الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 م ، حيث سيخوض خلال المعسكر مواجهتين وديتين الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه .
وسيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر الإقامة للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين.
وسيجري الأخضر السعودي أولى حصصه التدريبية عند السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، و تقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقه عن الإعلام.

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