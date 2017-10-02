 قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا اليوم.. الأخضر يبدء أولى تدريباته لكأس العالم 2018 في معسكر الرياض “هيئة الرياضة”: إنهاء تكليف رئيس الرائد التويجري وتكليف نائبه العتيبي بمهماته للرجال و النساء.. تعليم المخواة يعلن عن 60 وظيفة اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء بعدما خلف قتلتين وعرقل حركة القطارات .. “داعش” يتبنى حادثة طعن مرسيليا مركز الزلازل: دول الخليج آمنة من أحزمة الزلازل وعواصف المحيطات.. وتسونامي 2017 تكهنات قائدة مدرسة “تشم” ملابس طالباتها .. و”تعليم المدينة” تتوعدها بالمساءلة ! ريال مدريد يواصل الانتصار.. صعق إسبانيول بهدفين للرجال والنساء.. هيئة الاستثمار تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف اللجنة المنظمة لمسابقة افلام أبوعجرم تعلن اسماء لجنة التحكيم “داعش” يتبنى عملية الطعن التي أوقعت قتيلين في مارسيليا جنوبي فرنسا

قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا

قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا
المناطق - وكالات

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، الأحد، على أن خيارات الدوحة على الصعيد السياسي تتضاءل.

وقال على حسابه الرسمي على تويتر: إن خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم الأربع (في إشارة إلى الدول الأربع المقاطعة.. السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف الذي لم يعد من الأولويات. وأضاف أن قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها.

كما اعتبر أن قطر فشلت في نيويورك رغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وترويجها لرسائل المظلومية، مشدداً على أن مفتاح حل أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام.

وأثنى على ما أسماه التويتر السعودي، قائلاً في تغريدة أخرى: “المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى، ففي أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيراً من الجزيرة القطرية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>