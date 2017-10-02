قرقاش: قطر فشلت رغم إنفاقها الأسطوري على الإعلام.. التويتر السعودي أكثر تأثيرا

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، الأحد، على أن خيارات الدوحة على الصعيد السياسي تتضاءل.

وقال على حسابه الرسمي على تويتر: إن خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم الأربع (في إشارة إلى الدول الأربع المقاطعة.. السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف الذي لم يعد من الأولويات. وأضاف أن قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها.

كما اعتبر أن قطر فشلت في نيويورك رغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وترويجها لرسائل المظلومية، مشدداً على أن مفتاح حل أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام.

وأثنى على ما أسماه التويتر السعودي، قائلاً في تغريدة أخرى: “المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى، ففي أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيراً من الجزيرة القطرية”.