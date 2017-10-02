 عبدالمجيد عبدالله : العائلات ستحضر حفلي في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عبدالمجيد عبدالله : العائلات ستحضر حفلي في جدة

عبدالمجيد عبدالله : العائلات ستحضر حفلي في جدة
المناطق - الرياض

فجر الفنان عبدالمجيد عبدالله مفاجأة، بإعلانه أن حفلته القادمة في جدة ستشهد حضور العائلات.

وقال في رده، السبت، على مغرد طلب منه إقامة حفلة في جدة: “الحفلة الجاية أكيد.. بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت، أخيراً حنصير طبيعيين. مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير. والجاي أحلا”.

وحظي رد الفنان عبدالمجيد عبدالله بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي أشارت إلى أن الفنان زف خبر أسبقية دخول العائلات للحفلات الغنائية الذي يقتصر إلى الآن على الشباب.

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