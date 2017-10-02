 تعرّف على المهاجم الجديد للأخضر السعودي..ولد بالمملكة ولعب للمنتخب الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعرّف على المهاجم الجديد للأخضر السعودي..ولد بالمملكة ولعب للمنتخب الأمريكي

تعرّف على المهاجم الجديد للأخضر السعودي..ولد بالمملكة ولعب للمنتخب الأمريكي
المناطق_وكالات

ضم الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبا جديدا ولد بالمملكة ويقيم بفلوريدا الأمريكية ضمن المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض. وأظهرت القائمة المختارة للمعسكر اسم اللاعب فارس عابدي، وهو أحد اللاعبين في أكاديمية IMG الأمريكية، وسبق له تمثيل المنتخب الأمريكي. وولد عابدي في مدينة الظهران عام 1999، ولعب مع فريق الأكاديمية تحت 18 عاماً الموسم الجاري مهاجما في 9 مباريات وسجل 9 أهداف وصنع هدفين، وسبق له المشاركة مع المنتخب الأمريكي فئة تحت 18 سنة. من جانبه، أعرب فارس عابدي عقب اختياره لقائمة الأخضر التي تستعد للمشاركة في كأس العالم المقبلة في روسيا، عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرا إلى أنه يوم تاريخي في حياته، وأنه يتشرف بخدمة منتخب بلاده وارتداء قميصه. وأكد أمنيته أن يكون عند حسن ظن الجميع ويتمكن من تمثيل الأخضر، مقدما الشكر لكل من منحه تلك الفرصة.

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