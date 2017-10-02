 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة المكرمة والباحة وعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة المكرمة والباحة وعسير

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة المكرمة والباحة وعسير
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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