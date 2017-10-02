بالأسماء مدير تعليم الطائف يعتمد أسماء المشرفين والمشرفات المرشحين هذا العام

أعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي اسماء المرشحين والمرشحات للعمل في مجال الإشراف التربوي بمختلف تخصصاته والبالغ عددهم ٥٤ مرشح ومرشحه . وذلك اعتبارا من صدور القرار ولمدة عام كامل . ودعا النفيعي جميع المكلفين والمكلفات إلى مضاعفة الجهود في سبيل الرقي بالمستوى التربوي والتعليمي متمنيا لهم التوفيق والسداد في عملهم الجديد . والاسماء كالتالي : حمدان عزيز احمد العامري
عبدالرحمن حسن عبدالغني العوفي
فواز عبيدالله عبدالله الثبيتي
مقبل ناجي عبدالعالي الشلوي
محمد يحيى حامد الثقفي
جمعان محسن محمد الزهراني
ابراهيم محمد مانع الشهري
مشعل عايد بخيت المالكي
عبدالمحسن عمر عايض الحارثي
احمد صالح صالح الزير
فهد ناجي عبيد الشلوي
خالد مطر عيد القرشي
عبدالهادي مسعد محمد الثبيتي
مطلق جار النبي بخيت الزايدي
طلال حامد حسين الزايدي
ناصر ربيع حطاب السبيعي
حسن عبدالله حسن المالكي
سعد عبدالله فالح القحطاني
ماجد عبدالله بعيجان البقمي
عبدالله منور قشعان العتيبي
ماجد سفر صالح السفياني
جزاء عبيد جزاء العصيمي
عبدالوهاب عبدالله علي آل محمود
سعيد مطر عمار الحارثي
وجدا مطر علي الهذلي
عبدالرحمن حسن عبدالغني العوفي
فواز عبيدالله عبدالله الثبيتي
مقبل ناجي عبدالعالي الشلوي
محمد يحيى حامد الثقفي
جمعان محسن محمد الزهراني
ابراهيم محمد مانع الشهري
مشعل عايد بخيت المالكي
عبدالمحسن عمر عايض الحارثي
احمد صالح صالح الزير
فهد ناجي عبيد الشلوي
خالد مطر عيد القرشي
عبدالهادي مسعد محمد الثبيتي
مطلق جار النبي بخيت الزايدي
طلال حامد حسين الزايدي
ناصر ربيع حطاب السبيعي
حسن عبدالله حسن المالكي
سعد عبدالله فالح القحطاني
ماجد عبدالله بعيجان البقمي
عبدالله منور قشعان العتيبي
ماجد سفر صالح السفياني
جزاء عبيد جزاء العصيمي
عبدالوهاب عبدالله علي آل محمود
سعيد مطر عمار الحارثي
وجدا مطر علي الهذلي
عيده عبدالعزيز غازي الثبيتي
حسينه محمد خلف الشمراني
فاطمه علي حسين فيفي
فائزة عيد زايد الجعيد
خديجة عبدالله طلميس الغامدي
سامية فيصل احمد الثقفي
فدوى محمد عبدالله الثمالي
فضة ضيدان نجر الروقي
نوف سليم عبدالله اللحياني
منيرة محمد سعد القحطاني
عفاف فالح منير العتيبي
عواطف أحمد سعد الحارثي
أمل مصلح حاسن السالمي
بناء سعيد محمد العصيمي
حنان عواض رحيم الثبيتي
خديجة علي عبدالهادي الثمالي
نوير غراب حمدان الحارثي
حسناء علي حامد السالمي
ملاك شعيل محمد القثامي
منال مطلق علي الحمياني
بدرية محمد عتيق الجعيد
سميرة رده حسين الحارثي
نجوى حمزة ابراهيم غنيم
وسمية مسفر معيوض الجعيد
ايناس محمد علي عبدالرحمن مليح
سهام يحيى فالح الخالدي
مهرة عطيه مصلح الحصيني
مها ثلاب نجم الثبيتي
سلطانة عيضة عوض الزايدي
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