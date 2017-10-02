 «فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقنية جدة توظف 155 متدربا مدارس أنجال المملكة بالطائف تقدم عرضا للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم الثانوية ال35 والثانية للكبيرات بالطائف تحتفي بيوم المعلم بحفل مميز مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن السعودية في إحباط المخططات الإرهابية ترامب يعتزم إلغاء الاتفاق النووي الإيراني المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة احترام حق البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية المملكة تؤكد الحرص على التعاون الدولي لتمكين المرأة بشتى المجالات والقضاء على التمييز والعنف ضدها أرامكو تبرم خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية رعاية الرياض تستقبل سفراء الكويت و السودان وجيبوتي في المملكة جولات تفتيشية لمكتب عمل أملج تضبط عدد من المخالفات وتتابع توظيف السعوديين عمل الرياض يضبط “31” مخالفة تأنيث ويرحل “3” وافدين محافظ صبيا يطمئن على صحة الجندي الكناني

«فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب!

«فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب!
المناطق_وكالات

ظهرت السيدة السعودية “سحر حسن نصيف” على قناة BBC عقب الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وذكرت أنها من شدة فرحتها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً.

وقالت ناصيف عن سيارة أحلامها أنها تتمنى أن تشتري سيارة “موستنج مكشوفة”، باللونين الأسود ‏والأصفر‎.‎

وفاجأت شركة “فورد للسيارات” سيدة سعودية وأهدتها سيارة من نوع “موستنج” تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال بعدما وصفتها بأنها سيارة أحلامها.

يذكر أن BBC نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما قالته ناصيف عن رغبتها في شراء السيارة، لتعلق شركة “فورد” فرع الشرق الأوسط على التغريدة مؤكدة أنها قررت منح ناصيف سيارة أحلامها مجاناً.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    شركة تخسر ٢٠٠ ألف بسهولة .. من أجل ماذا ؟ هل هي دعاية ؟ هل الأمر مرتب مسبقًا بين السيدة والشركة ؟ أم أن الشركة لم تخسر هذا المبلغ .. وهناك من له مأرب أخرى !!! وقام بدفع قيمة السيارة من أجل حاجة في نفس يعقوب ..الأيام حبلى …..

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>