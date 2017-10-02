«فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب!

ظهرت السيدة السعودية “سحر حسن نصيف” على قناة BBC عقب الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وذكرت أنها من شدة فرحتها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً.

وقالت ناصيف عن سيارة أحلامها أنها تتمنى أن تشتري سيارة “موستنج مكشوفة”، باللونين الأسود ‏والأصفر‎.‎

وفاجأت شركة “فورد للسيارات” سيدة سعودية وأهدتها سيارة من نوع “موستنج” تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال بعدما وصفتها بأنها سيارة أحلامها.

يذكر أن BBC نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما قالته ناصيف عن رغبتها في شراء السيارة، لتعلق شركة “فورد” فرع الشرق الأوسط على التغريدة مؤكدة أنها قررت منح ناصيف سيارة أحلامها مجاناً.

