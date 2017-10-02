 بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل

بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل
المناطق_مكة

ذكرت صحيفة محلية أن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة عثرت على «فتاة المدينة» المفقودة منذ نحو4 أيام ,وأعلنت الجهات الأمنية أن الفتاة سلمت نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة فجر أمس الأول، وبالتواصل مع ذويها تم التأكد من إن شقيق الفتاة استلمها بالفعل.

وقال شقيق الفتاة بأنها تعاني من اكتئاب وهو ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث قضت يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليمها نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة .

وأضاف أنها لا تعاني من أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ونعمل جميعًا على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، والحمد لله الذي وفقنا للعثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.

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