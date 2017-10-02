الدوري السعودي: النصر يسيطر على التشكيل المثالي

أعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام، عن القائمة المثالية للجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وضم التشكيل ثلاثة لاعبين من نادي النصر، ولاعبين اثنين من نادي الفيحاء، ولاعب واحد لكل من أندية الهلال، الاتحاد، الأهلي، التعاون، الفيصلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

وليد عبدالله (النصر)، أميليوا (الفيحاء)، أدملسون باروس (الفيحاء)، سلطان المسرحي (الباطن)، خالد الغامدي (النصر)، محمد فوزير (النصر)، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، حسين المقهوي (الأهلي)، عبدالمجيد السواط (التعاون)، جيلمين ريفاس (الهلال)، منصور حمزي (الفيصلي). وحصد حارس مرمى النصر وليد عبدالله، لقب أفضل لاعب في الجولة.