 مواطنات بالخارج يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مواطنات بالخارج يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها صور خادم الحرمين تزين شوارع العاصمة الروسية “موسكو” وأغلفة مجلاتها «التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى إنهاء تكليف رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري الدوري السعودي: النصر يسيطر على التشكيل المثالي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة مواطن يدرب زوجته على القيادة بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل «3» تطبيقات يجدر بمستخدمي «واتس آب» على أندرويد تنزيلها الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر ! «فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب! توفر وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالأسماء مدير تعليم الطائف يعتمد أسماء المشرفين والمشرفات المرشحين هذا العام

مواطنات بالخارج يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها

مواطنات بالخارج يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها
المناطق_متابعات

كشفت عدد من المواطنات اللاتي يقمن خارج المملكة عن تشابه الإجراءات بين الدول من حيث استخراج «رخصة القيادة»، وعن أسباب امتلاكهن لرخصة القيادة حيث الاستقلالية وسهولة التنقل والتمكن من إنهاء الالتزامات الخاصة.

وقالت زكية الأسعد أن الاشتراطات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لا تتعدى الأوراق الثبوتية المعتادة، كفحص النظر واختبار القيادة النظري والعملي، مؤكدة الحصول على رخصة قيادة في أمريكا، التي تمتاز فيها الإجراءات بالسهولة.

وذكرت الأسعد أن الغرض من استخراج رخصة القيادة مع وجود أنظمة لحظر قيادة السيدات بالمملكة يكمن في ممارسة القيادة في الدول الأخرى، إضافة إلى ظروف الدراسة في الخارج وفقا لـ”عكاظ”.

أوضحت هالة المرهون أنها استخرجت رخصة القيادة من إمارة دبي قبل ثمانية أشهر تقريبا، مبينة أن الغرض من القيادة يكمن في القدرة على التحرك والاعتماد على الذات في قضاء المستلزمات اليومية وأن تكلفة تعلم القيادة في إحدى المدارس الخاصة بلغت ستة آلاف درهم شاملة المحاضرات وساعات التدريب البالغة 20 ساعة، فضلا عن الاختبارات الأربعة، بحيث تستلزم عملية الدخول في المرحلة التالية اجتياز المرحلة السابقة، وبالتالي دفع رسوم المرحلة الجديدة، وكذلك إجراء الاختبار بمجرد استكمال المتطلبات، مشيرة إلى أن مدرسة القيادة تشترط وجود emarites ID من أجل قبول المتدرب في المدرسة، معترفة أن عملية اجتياز كافة المراحل لاستخراج رخصة القيادة ليست متاحة للجميع، فالعديد يحتاج لتكرار التجربة أكثر من مرة قبل الحصول على رخصة القيادة.

أبانت نور الحبيب (مبتعثة في أمريكا) أنها حصلت على رخصة القيادة في عام 2012، وأن والدها دربها على والقيادة خلال ثلاثة أيام، لافتة إلى أن مدارس تعليم القيادة في الولايات المتحدة تتقاضى 25 دولارا في الساعة، مشيرة إلى أن الاشتراطات المطلوبة تتمثل في الأوراق الثبوتية المعتادة، وفحص نظر، واختبار قيادة نظري على الكمبيوتر، ومن ثم العملي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>