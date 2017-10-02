«التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى

دعا مدير عام مراكز التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي , مراكز التدريب الأهلي الى الاندماج وتكوين شركات كبرى، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة مراكز التدريب الأهلية .

وقال الطامي في اللقاء الذي حضره أكثر من خمسين مستثمر من مالكي ومالكات مراكز التدريب الأهلية أن المؤسسة بصدد وضع محفزات للمراكز والمعاهد التي تسعى للاندماج والتحالفات وحتى دخولها سوق المال مؤكداً دعمه لوجود شركات تدريب كبرى تدعم مسيرة ودور القطاع وفق الصلاحيات واللوائح النظامية .

وأجاب مدير عام التدريب الأهلي على عدد من أسئلة الحضور مشيراً فيها إلى أن المؤسسة تدعم التدريب المجاني وتعفيه من جميع الأجور طالما كان ذلك خدمة للمجتمع.

مشيرا الى ان هناك تنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي وبين الأمارة والشرطة لمتابعة الدورات التدريبية غير النظامية .

وكشف الطامي عن أن الإدارة ستطلق قريباً برنامج المدرب المعتمد أو المدرب المرخص بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم .

وتطلع رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بغرفة الرياض المهندس عبد العزيز العواد لمضاعفة دور المؤسسة من حيث حماية مراكز التدريب الأهلية في الوقت الذي دخلت فيه الجامعات ومراكز خدمة المجتمع التابعة لها، في منافسة شرسة أضرت بالتدريب الأهلي.

معتبراً أن المنافسة بينهما غير عادلة . مضيفاً أن الدور الرئيسي للجامعات تقديم التعليم وليس تقديم الدورات التدريبية .

وقال العواد أن مراكز التدريب تتطلع من الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالمؤسسة بالرفع للجهات التشريعية لإصدار نظام يرفع الظلم عن ملاك التدريب الأهلي ليمكنها تلافى المزيد من الخسائر والمضي بدورها في تقديم صناعة تدريبية متطورة .