 «التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صور خادم الحرمين تزين شوارع العاصمة الروسية “موسكو” وأغلفة مجلاتها «التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى إنهاء تكليف رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري الدوري السعودي: النصر يسيطر على التشكيل المثالي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة المركبة مواطن يدرب زوجته على القيادة بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل «3» تطبيقات يجدر بمستخدمي «واتس آب» على أندرويد تنزيلها الإطاحة بـ”العقل المدبر” في جريمة خطف رجل الأعمال السعودي «آل سند» بمصر ! «فورد» تُهدي مواطنة سيارة قيمتها 200 ألف ..والسبب! توفر وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالأسماء مدير تعليم الطائف يعتمد أسماء المشرفين والمشرفات المرشحين هذا العام الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في مكة المكرمة والباحة وعسير

«التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى

«التدريب التقني» يطالب مراكز التدريب الأهلي بالاندماج وتكوين شركات كبرى
المناطق_الرياض

دعا مدير عام مراكز التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي , مراكز التدريب الأهلي الى الاندماج وتكوين شركات كبرى، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة مراكز التدريب الأهلية .

وقال الطامي في اللقاء الذي حضره أكثر من خمسين مستثمر من مالكي ومالكات مراكز التدريب الأهلية أن المؤسسة بصدد وضع محفزات للمراكز والمعاهد التي تسعى للاندماج والتحالفات وحتى دخولها سوق المال مؤكداً دعمه لوجود شركات تدريب كبرى تدعم مسيرة ودور القطاع وفق الصلاحيات واللوائح النظامية .

وأجاب مدير عام التدريب الأهلي على عدد من أسئلة الحضور مشيراً فيها إلى أن المؤسسة تدعم التدريب المجاني وتعفيه من جميع الأجور طالما كان ذلك خدمة للمجتمع.

مشيرا الى ان هناك تنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي وبين الأمارة والشرطة لمتابعة الدورات التدريبية غير النظامية .

وكشف الطامي عن أن الإدارة ستطلق قريباً برنامج المدرب المعتمد أو المدرب المرخص بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم .

وتطلع رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بغرفة الرياض المهندس عبد العزيز العواد لمضاعفة دور المؤسسة من حيث حماية مراكز التدريب الأهلية في الوقت الذي دخلت فيه الجامعات ومراكز خدمة المجتمع التابعة لها، في منافسة شرسة أضرت بالتدريب الأهلي.

معتبراً أن المنافسة بينهما غير عادلة . مضيفاً أن الدور الرئيسي للجامعات تقديم التعليم وليس تقديم الدورات التدريبية .

وقال العواد أن مراكز التدريب تتطلع من الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالمؤسسة بالرفع للجهات التشريعية لإصدار نظام يرفع الظلم عن ملاك التدريب الأهلي ليمكنها تلافى المزيد من الخسائر والمضي بدورها في تقديم صناعة تدريبية متطورة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>