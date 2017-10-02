 صور خادم الحرمين تزين شوارع العاصمة الروسية “موسكو” وأغلفة مجلاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صور خادم الحرمين تزين شوارع العاصمة الروسية “موسكو” وأغلفة مجلاتها

صور خادم الحرمين تزين شوارع العاصمة الروسية “موسكو” وأغلفة مجلاتها

ازدانت شوارع العاصمة الروسية، موسكو، بلافتات إعلانية ضخمة احتوت على صور لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
وبحسب قناة روسيا اليوم، اختارت مجلة “russianview”، صورة خادم الحرمين الشريفين لتروّج لعددها التاسع لها، الذي تضمن ملفا ضخما حول المملكة، شمل جوانب واسعة من حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتحدثت المجلة عن نجاح، ومتانة، وطبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، وسلطت الضوء على زيارات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى روسيا خلال الفترة الماضية ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين.
ووفقا لإعلان موسكو فإنه من المقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين خلال النصف الأول من شهر “اكتوبر” الحالي بزيارة رسمية لجمهوية روسيا الاتحادية.

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