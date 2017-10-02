 الإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 %

الإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 %
المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، التي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ, لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية .

وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشرا إحصائيا يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.

وأفادت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م، أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م، ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م، بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581).

وبينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%)، كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%).

وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث, ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع (3.3%) للذكور, و(22.9%) للإناث.

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%).

وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل, متوسط الاجر الشهري, وساعات العمل, والعمالة المنزلية.

ودعت الهيئة من يرغب الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة زيارة الموقع الرسمي لها عبر الرابط التالي: www.stats.gov.sa.

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