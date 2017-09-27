 الجهني: “الشتاء” سيكون الأبرد منذ 10 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجهني: “الشتاء” سيكون الأبرد منذ 10 سنوات

الجهني: “الشتاء” سيكون الأبرد منذ 10 سنوات
المناطق_بريدة

يرى محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني ، أن هناك دلالة على تقدم مرتفع سيبيري ودخول مبكر للشتاء هذا العام ، حيث يتتابع توغل المنخفضات الجوية ، والتي بدت ملامحها أقوى من المعدل الطبيعي في مثل هذه الفترة.

وقال الجهني: إن موسم الأمطار يبدأ عادة في شهر أكتوبر ، وذلك بسبب الفروقات الرأسية بين طبقات الجو وحضور الرطوبة ، فإذا توافق منخفض علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ، مع منخفض مداري من بحر العرب ، فالأمطار سوف تمتد من الشرقية حتى الغربية.

وأوضح الجهني أن أحد النماذج المناخية يتوقع حالة وسمية على نطاق واسع خلال أسبوعين ، والآخر ينفي هذا التوقع حاليًا ، في حين أن ظاهرة اللانينا تطورت كثيرًا في الأيام الماضية ، ويُتوقع استمرارها قوية ، الذي يعني أن الشتاء القادم سيكون الأبرد منذ 10 سنوات

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