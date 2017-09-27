 مكة: مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ فتاة من الشلل الكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مكة: مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ فتاة من الشلل الكامل

مكة: مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ فتاة من الشلل الكامل
المناطق_جدة

بعد تعرضها لشلل كامل في جميع الأعضاء تمكن فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من انقاذ فتاة سعودية في العقد الثاني من عمرها بعد اجراء عمليه جراحيه نادرة ومعقده في الدماغ تكللت بنجاح بفضل من الله وعادت الحركة الطبيعية لاعضائها .

وفي التفاصيل أن فريق طبي بفضل من الله تمكن من استئصال ورم بشكل كامل في منطقة حساسة من الجمجمة الخلفيه عن طريق ( extreme Far lateral approach ) حيث يقع الورم امام جذع الدماغ والحبل الشوكي محاطا باعصاب الدماغ وتعد ذات اهمية بالغة والتي بدورها تتحكم في التنفس والقدرة على البلع والحركه.

وعند استقبال الحاله اتضح ان المريضه تعاني من شلل رباعي مما ادى بها الى ملازمة السرير وعدم القدره على الحركة، اضافة الى صعوبه في البلع، ولاستمرار الضغط على مركز التنفس ادى ذلك الى صعوبة في التنفس قبل اجراء العمليه بساعات على اثرها تم نقل المريضه الى العنايه المركزه العصبيه .

وقد تم التخطيط للعمليه بشكل دقيق بقيادة استشاري جراحة المخ والاعصاب الدكتور سلطان الصيعري وبرفقة فريق طبي متكامل من عدة أقسام طبية.

موضحا : ان العمليه استغرقت حوالي ١٤ ساعة وذلك لحجم الورم الكبير(٤ سم)ووجوده امام جذع الدماغ حيث ان استئصاله يتم عن طريق خلق ممرات ضيقه محاطة باعصاب الدماغ السفليه ذات الاهميه الحيويه والتي لاتحتمل اي ضرر ولو كان طفيفا مما قد يؤدي اي عطب فيها الى اعتماد المريضه على اجهزه التنفس الصناعيه والتغذيه عن طريق الانابيب والشلل الدائم.

وأشار الصيعري، إلى أنه بفضل من الله، تم عمل أشعة دماغية لها بعد العملية، وبينت الأشعة، إزالة الورم بالكامل، والآن المريضة تتماثل للشفاء وهي في صحة جيدة، وبدأت بالمشي و الحركة ، وتحتاج فقط إلى العلاج الطبيعي ليتم شفاؤها بإذن الله.

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