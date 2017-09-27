 تفكيك خلية داعشية في مقاطعة موسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تفكيك خلية داعشية في مقاطعة موسكو “صحة حائل” تنهي قوائم انتظار قسم العيون خلال ثلاثة أسابيع أدبي حائل يقيم محاضرة “هل خدمت العامية الفصحى” خلال عامين…روسيا اختبرت “162” سلاحا في سوريا تعرف عليها جماعة الحوثي الانقلابية تعد خطة بديلة للقضاء على المخلوع وأعوانه أوشاكوف: خادم الحرمين الشريفين يزور روسيا الخميس المقبل «العدل» تأمر بطرح أكبر المساحات البيضاء المتبقية بمركز مكة في المزاد الدفاع المدني: إغلاق وفصل التيار الكهربائي من مستودعات جنوب جدة بين 167 دولة.. عسل «طلح حائل» يحصد المركز الأول عالمياً بتركيا الجهني: “الشتاء” سيكون الأبرد منذ 10 سنوات مكة: مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ فتاة من الشلل الكامل الإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 %

تفكيك خلية داعشية في مقاطعة موسكو

تفكيك خلية داعشية في مقاطعة موسكو
المناطق_وكالات

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن إحباط أنشطة خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مقاطعة موسكو.

وأوضحت الهيئة في بيان أن متطرفين أجانب كانوا يقودون الخلية، التي خططت لسلسلة أعمال إرهابية.

وجاء في البيان أن الخلية كانت سرية للغاية، لكن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على جميع أعضائها أثناء عمليات أمنية في مقاطعة موسكو.

ومن أماكن إقامة أعضاء الخلية، تمت مصادرة عبوتين ناسفتين قويتين مجهزتين للتفجير، ومسدسين، وقنبلتين يدويتين، ووسائل اتصال، ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة.

وحسب بيانات هيئة الأمن الفدرالي، خطط أعضاء الخلية لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية كان من شأنها أن تثير خوفا في المجتمع، وذلك عن طريق تنفيذ تفجيرات في أماكن تجمع الناس وفي عقد من البنية التحتية للمواصلات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>