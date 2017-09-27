تفكيك خلية داعشية في مقاطعة موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن إحباط أنشطة خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مقاطعة موسكو.

وأوضحت الهيئة في بيان أن متطرفين أجانب كانوا يقودون الخلية، التي خططت لسلسلة أعمال إرهابية.

وجاء في البيان أن الخلية كانت سرية للغاية، لكن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على جميع أعضائها أثناء عمليات أمنية في مقاطعة موسكو.

ومن أماكن إقامة أعضاء الخلية، تمت مصادرة عبوتين ناسفتين قويتين مجهزتين للتفجير، ومسدسين، وقنبلتين يدويتين، ووسائل اتصال، ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة.

وحسب بيانات هيئة الأمن الفدرالي، خطط أعضاء الخلية لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية كان من شأنها أن تثير خوفا في المجتمع، وذلك عن طريق تنفيذ تفجيرات في أماكن تجمع الناس وفي عقد من البنية التحتية للمواصلات.