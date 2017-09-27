اليوسف يودع “الصحافة” بعد مسيرة 26 عاماً

ودع الزميل عبدالله بن يوسف اليوسف يوم أمس الأحد 11 محرم 1439هـ التفرغ للعمل الصحفي بعد أن قدم استقالته كمديراً لمكتب عكاظ الإقليمي بمنطقة القصيم ، بعد أكثر من 26 عاماً من العمل الاعلامي قضاها كمراسلاً في جريدة البلاد في البداية ثم انتقل بعد ذلك للعمل محرراً متفرغاً في عكاظ عبر مكتبها بالقصيم ، وبعد أقل من خمس سنوات من العمل اختير مديراً لمكتب مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر بالقصيم وبقي أكثر من 20 عاماً يدير المكتب ويعمل صحفياً ميدانياً بذات الوقت.

وترجل الصحافي “المتفرد” عن صهوة الصحافة بعد أن أمضى أكثر من ربع قرن في مجال “السلطة الرابعة” ، في مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء ، بعد أن قدم استقالته من إدارة مكتب صحيفة عكاظ ، حيث تعامل وظيفياً مع سبعة رؤساء للتحرير ، وعدد كبير من زملاء المهنة ، مقدماً كل ما لديه ومخلصاً لها.

وبدأ اليوسف مشواره الصحفي مراسلاً في جريدة البلاد عام ١٤١٢ هـ ولم يدر بخلده أن يحصل على وظيفة في ذلك الوقت وهو في سن الشباب ، بعد أن تلقى عرضاً للتفرغ للعمل بمكتب صحيفة عكاظ بمدينة بريدة منتصف العام ١٤١٣هـ وهو على مقاعد الدراسة ، ولم يتردد في قبول العرض بعد أن حسم أمره وفضل العمل متفرغاً في مهنة المتاعب ، لينضم كموظفاً متفرغاً في بلاط صاحبة الجلالة ، حيث واصل الركض الصحفي وقضى في رحابه ممارساً العمل الميداني الصحفي ، متجاوزاً كل المصاعب التي لم تكن عائقاً أمام مواصلة مشواره الصحفي ، حيث أن قدراته الصحفية العالية وإحساسه الإعلامي المتميز قاده ليكون الصحافي المتفرد.

وزامل اليوسف عدد من الصحفيين الذي عملوا معه ومنهم من استلم مناصب قيادية في مكاتب الصحف الأخرى بالمنطقة.