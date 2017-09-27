 محافظ الخرج يعقد الاجتماع الأول بأعضاء اللجنة الشبابية بالمحافظة. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يعقد الاجتماع الأول بأعضاء اللجنة الشبابية بالمحافظة.

محافظ الخرج يعقد الاجتماع الأول بأعضاء اللجنة الشبابية بالمحافظة.
المناطق_الخرج

عقد سعادة محافظ الخرج رئيس اللجنة الشبابية بالمحافظة الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي الاجتماع الأول بأعضاء اللجنة الشبابية في المحافظة..

بحضور مدير التعليم ونائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومقرر اللجنة الأستاذ أحمد بن صبار العنزي وجميع أعضاء اللجنة الشبابية ..

حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بجميع الأعضاء، ثم تعريف الأعضاء ببنود اللائحة التنفيذية لعملهم ، والتعريف بالتجارب الناجحة في العمل المجتمعي ، وتنظيم العمل ، وتفعيل المشاركة بين الشباب والهيئة العامة للترفيه ، وكذلك تم مناقشة التجارب السابقة في منطقة الرياض ..

وفي ختام الاجتماع وجه الماضي شكره لجميع الأعضاء على هذه المبادرة والعمل التطوعي ، ودورهم الهام والمتمثل في تمثيل شباب المحافظة في الأعمال القادمة مؤكداً على  أن العضوية في اللجنة الشبابية تنطلق من مسؤولية وامانة وصدق تعكس طموحات الشباب من النواحي الثقافية والفكرية والتنموية ، وأضاف أن الأعضاء  يمتلكون القدرة على الإبداع واختيار المواضيع الهامة التي تتناول هموم شريحة واسعة من المجتمع، ﻻ سيما أن الفئة الشبابية في المملكة تشكل نسبة كبرى، وقال: إننا نأمل أن تحقق هذه اللجنة الشبابية الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأن تكون قنوات للتواصل بين الشباب والأجهزة الحكومية ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ كافة البرامج والمشاريع الهادفة إلى خدمة الشباب، وفق ما هو مخطط له لخدمة الوطن وأبنائه وأكد أن كل عضو في اللجنة الشبابية ينقل كل ما يهم الشباب للمحافظة.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تم انشاؤها على مستوى محافظات منطقة الرياض وتشمل عدد من طلاب المرحلة الجامعية والثانوية ، حيث سيكون هناك مجلس للشباب على مستوى المنطقة، يتكون أعضاؤه من رؤساء مجالس الشباب الفرعية، وتهدف هذه المجالس الشبابية إلى التعبير عن آراء الشباب وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع، إضافة إلى تنسيق المشاريع الهادفة لخدمة الشباب ودفع الشباب لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم. وتتلخص أهم مهام المجالس الشبابية في وضع خطة عمل سنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية التي تهم كل محافظة، كما تعقد المجالس الشبابية اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطط

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