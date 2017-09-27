قدامى الصقور السعودية يزورون منطقة الباحه

زار مجموعه من الصقور السعودية من كبار ضباط القوات الجوية المتقاعدين منطقة الباحة التقوا خلالها بصاحب السمو الملكي

الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي رحب بالجميع وأثنى على جهودهم خلال مسيرة عملهم المشرّف في القوات الجوية السعودية. مبدئاً سموه سروره بزيارتهم للمنطقة ومتمنيا لهم طيب الإقامة في ربوع الباحة.

وتوجه الوفد بعد ذلك لزيارة غابة رغدان، ثم احدى مزارع الزيتون المتميزة في المنطقة لمشاهدة زراعة الزيتون، بعد ذلك شارك الجميع في برنامج مشاة بلجرشي لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات. ثم زاروا العديد من المنتزهات والغابات في محافظة بلجرشي.

كما زار الجميع مقر جمعية النحالين التعاونية ومعهد تدريب النحالين الذي يقوم بإرشادهم على المستوى المحلي والإقليمي وتنميه المهارات الأساسية للنحالين. ثم توجه الجميع للجمعية الخيرية لإكرام المسنين حيث ألتقوا بمديرها الذي تحدث عن مرحلة تأسيسها وبرامجها ومشاريعها والتقطت الصورة التذكارية فيها. وزاروا أيضا سوق بلجرشي الشعبي. كما شارك الجميع في زراعة العديد من أشجار الفواكه والخضروات في المنطقة. وساهموا بالعديد من الأعمال الاجتماعية، في لفتة تنم عن مدى حبهم لوطنهم.

وقد استقبلهم في هذه الزيارات شيخ قبيلة بلجرشي الشيخ احمد بن مصبح ورجل الأعمال علي بردان ومدير الزراعة ببلجرشي المهندس محمد سعيد حوته ورجل الأعمال غدران سعيد غدران وعدد من أعيان منطقة الباحة.

يذكر أن هؤلاء الصقور شغلوا مناصب كبيره في القوات الجوية السعودية منهم قادة القواعد ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات وقادة الأجنحة والأسراب والقيادة والسيطرة والاتصالات في القواعد الجوية. وقد بذلوا جهودا كبيره في خدمه دينهم ومليكهم وبلادهم. وتعتبر زيارتهم لمنطقة الباحة الزيارة السادسة على مستوى المملكة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، يتعرفون فيها على المعالم الأثرية وزيارة امراء المناطق وبعض زملائهم المتقاعدين الذي عادوا لمناطقهم الاصلية بعد العمل في القوات الجوية رغبة في الاستقرار، وذلك للاطمئنان عليهم واستمرار علاقة الود والحبة فيما بينهم.