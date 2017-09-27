من خلال 6950 زيارة 642 مستفيد من خدمات الطب المنزلي بحفر الباطن

بلغ عدد الزيارات الدورية للمستفيدين من الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال عام ١٤٣٨هـ 6950 زيارة لــ642 مستفيد .

كما دعمت الصحة المستفيدين بأجهزة طبية ومستلزمات طبية بلغت 106 أجهزة طبية ، شملت أسرة كهربائية وكراسي خاصة بالأطفال وأخرى متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعمل برنامج الطب المنزلي على توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسّرة للمرضى المحتاجين إليها من قِبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، حيث يعزّز البرنامج مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة في المستشفيات لمرضى جدّد في حاجة ماسّة إليها.

ويستهدف البرنامج المحتاجين للرعاية التلطيفية والرعاية النفسية ومرضى السكري ومرضى القرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية.

كما يُقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة.