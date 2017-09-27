مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إنشاء 17 لجنة قطاعية منها لجنة مستحدثة لتسويق هوية الأحساء

اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء في اجتماعه الثاني مؤخرًا برئاسة الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس المجلس، عدد 17 لجنة قطاعية للدورة العاشرة (1438 ـ 1442هـ) بالغرفة مع تسمية رؤساء بعضها مستحدثًا من بينها لجنة متخصصة لتسويق هوية الأحساء بالإضافة إلى موافقته بالإجماع على رئاسة الأستاذ مشاري بن عبدالمحسن الجبر للجنة التنفيذية للمجلس.

ووافق المجلس في اجتماعه الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة الرئيسي، على رئاسة لجنة التشييد والبناء للأستاذ يوسف بن علي الطريفي مع إضافة نشاط المكاتب الهندسية لها ورئاسة لجنة التجارة والاستثمار للأستاذ فهد بن محمد عبدالمحسن بوخمسين ورئاسة لجنة الصناعة والطاقة للأستاذ عبدالعزيز بن صالح الموسى ورئاسة لجنة العقار والإسكان للمهندس خالد بن سعود الصالح ورئاسة لجنة التعليم الأهلي للأستاذة لطيفة بنت عبدالله العفالق.

وسمىّ المجلس خلال الاجتماع الأستاذ عماد بن مهدي الغدير رئيسًا للجنة تسويق هوية الأحساء، وتغيير مسمى لجنة مراكز التجميل إلى لجنة مراكز التجميل والخياطة النسائية، برئاسة الأستاذة إلهام بنت عبدالله اليوسف وإعادة إنشاء لجنة الاستثمار الرياضي لتكون برئاسة الأستاذ أحمد بن راشد الراشد.

كما تمت الموافقة على إنشاء لجنة الذهب والمجوهرات، وتغيير اسم لجنة التغذية إلى لجنة الصناعات الغذائية وإضافة نشاط حماية البيئة إلى لجنة التمور والتسويق الزراعي وتغيير اسم لجنة الخدمات الصحية إلى اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة.

وتم تكليف الأمانة العامة واللجنة التنفيذية معا باستكمال باقي إجراءات ترشيح رئاسة وعضوية اللجان القطاعية المتبقية في التقرير المعتمدـ بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة للغرفة للبدء في خطوات تشغيل حاضنة أعمال الغرفة في الربع الأول من العام المقبل 2018.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض من الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة حول أهمية استمرار تنظيم الغرفة لمنتدى الأحساء للاستثمار 2018م والذي أصبح علامة مميزة على المستوى الوطني وفعالية رئيسية هامة في رزنامة المنتديات الاقتصادية الخليجية مبينًا أنه سيتم مناقشة كافة تفاصيل المنتدى والتاريخ المتوقع للتنفيذ مع مكتب سمو أمير المنطقة الشرقية والشريك الاستراتيجي.

ونظر الاجتماع كذلك في تحديد موعد مقترح ومناسب لزيارة سمو محافظ الأحساء وسمو أمير المنطقة الشرقية وناقش بعض الموضوعات والمستجدات التي سيتم عرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم إن شاء الله.