على مستوى المملكة وبحضور وفد وزاري انطلاق مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية .. بـ إدارة تعليم الشرقية

بتنظيم من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، انطلق مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية ( تدريب مدربين TOT) بمرحلته الثالثة على مستوى المملكة بحضور وفد وزاري للجانبين، مكون من خبيرات ومشرفات العموم من وزارة التعليم، لينا بايزيد، أمل السيف، عبير الشهراني.

برعاية مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بنات فاطمة الفهيد. حيث استهلت الفهيد كلمتها بالترحيب بالوفود الحاضرة، مقدمه شكرها لوزارة التعليم التي أولت مشروع التطوير المهني للغة الإنجليزية جل اهتمامها للوصول لمنتج متميز وهو الطالب داخل المصنع الحقيقي (الصف)، ليكون لدينا مخرج نوعي يواكب المرحلة.

وقالت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فاطمة الناصر، إن تنظيم إدارة تعليم الشرقية لهذه الاستراتيجية التدريبية الهامة تمثل فخر لنا جميعاً.

وأضافت الناصر؛ بهذه المبادرات والمشروعات التي تأتي انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020م لرؤية المملكة تستند لسياسة تطويرية مستدامة لإعداد كوادر معدة ومتطورة مهنياً.

وأبانت الناصر؛ بأن هناك ورش تدريبية لخبراء مصاحبة للبرنامج خلال مدة الانعقاد، للارتقاء بعمليات التدريب والتطوير وفق معايير عالية لأفضل الممارسات التدريبية للغة الإنجليزية.

وللجنة الفريق المنظم للمشروع الجهود البارزة للمسؤولة المنظمة نجلاء الكثيري ، والمسؤول المنظم سلطان الأحمد, نهيل الجبر من مكتب التعليم الخبر, لطيفة القرشي من إدارة التعليم, سهام كردي من مكتب التعليم بالقطيف, هند الغامدي من مكتب التعليم غرب الدمام .

وقدم فريق اللجنة المنظمة شكرهم للفريق الرئيس والمنظم بوزارة التعليم للجهود العالية والمساعدة في سياسة التنظيم المشتركة. وللفريق المنظم بفندق جولدن توليب الدمام.

وبلغ عدد الوفود المشاركة 151 للجانبين من خبراء ومدربين مركزيين ومشرفين ومتدربين, وتستغرق مدة انعقاد المشروع 5 أيام . وكان مقر الانعقاد للكادر الرجالي في مدارس منارات الشرقية الأهلية، وللكادر النسائي في فندق جولدن توليب الدمام.

حيث يهدف مشروع التطوير المهني لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية إلى إكساب المدربين المركزيين التدريب والتطوير وفق معايير عالية لأفضل الممارسات التدريبية والخبرات العالمية للغة الإنجليزية، وتنمية عالية لمهارات تدريب المدربين.

ويدير استراتيجية التدريب المنعقد خبراء دوليون ، وفق المعاير الدولية هما الخبير الأمريكي هيكتور مونتيقرو، والخبيرة الأمريكية مارجريتا كالديرون.