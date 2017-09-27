القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً في القويعية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في محافظة القويعية،

وجاء في بيان الداخلية:

أقدم: معجب بن جبهان القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل: عائض بن مسفر القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني الاوم الاثنين بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.